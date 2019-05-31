البورصات الأوربية تحافظ على الخسائر الأسبوعية والشهرية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

حافظت البورصات الأوربية على خسائرها الأسبوعية والشهرية بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، لتسجل أدنى مستوى في 3 أشهر مع المخاوف التجارية، لتسجل خسائر أسبوعية وشهرية قوية.





وتراجعت أسهم قطاع السيارات الأكثر حساسية للتوترات التجارية بنحو 2 بالمئة لتقود خسائر البورصات الأورويبة.





وأعلن الرئيس الأمريكي اليوم أنه بدءًا من 10 يونيو المقبل، سيتم تطبيق تعريفات جمركية بنحو 5 بالمئة على كافة الواردات من المكسيك حتى يتم وقف الهجرة غير الشرعية.





كما هدد دونالد ترامب برفع تلك التعريفات إلى مستوى 25 بالمئة في أكتوبر حالة عدم وقف المكسيك تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.





وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع داخل أوروبا فإن حركة الخمس نجوم دعمت استمرار زعيمها لويجي دي مايو في منصبه حيث كان قد عقد أمس تصويت للثقة.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت أسعار المنازل البريطانية للمرة الأولى في 3 أشهر، كما انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية خلال الشهر الماضي.





وعانت الأسهم الأوروبية من خسائر شهرية وأسبوعية قوية مع تزايد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مؤخراً بعد تبادل زيادة التعريفات الجمركية بالإضافة إلى أزمة هواوي.





وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.8 بالمئة إلى 369.06 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 19 فبراير الماضي، ليسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 1.8 بالمئة.





كما تراجع المؤشر الأوروبي بنحو 5.7 بالمئة خلال الشهر الجاري.





وفيما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.8 بالمئة عند 7161.7 نقطة، ليهبط بنحو 1.5 بالمئة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، كما سجل خسائر شهرية بلغت 3.4 بالمئة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فهبط بنحو 1.5 بالمئة عند 11726.8 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية وشهرية بنسبة 2.4 بالمئة و5 بالمئة على التوالي.





بينما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8 بالمئة إلى 5207.6 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 2 بالمئة، كما بلغ هبوطه الشهري 6.7 بالمئة.





وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمئة إلى 1.1159 دولار.