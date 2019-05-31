"القرني": الليلة هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر (بالفيديو)

كشف الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، أن الليلة هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر.

ونشر "القرني" مقطع فيديو له، قال فيه: الليلة ليلة 27 من رمضان هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، فاجعل لك فيها أعمالاً صالحة من قيام ليل، ودُعاء، وتلاوة بتدبُّر، وصدقة، وعفو، ومُسامحة، وبرّ، وصلة، أسأل الله أن يعتق رقابنا جميعاً من النار، إنه العزيز الغفار.

وقال في وقت سابق من اليوم الجمعة: أُمّة الإسلام فيها خير كثير، الآن ومع صلاة العصر امتلأ الحرم، والساحات المجاورة، والسكك، والشوارع، والكثير منهم سوف يبقى مكانه إلى صلاة الفجر تحريّاً لليلة القدر، تقبّل الله منّا ومنهم، وجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات.

وتابع: "يجب علينا أن نفقه ديننا، ونعلم أن الفرائض أهم من النوافل وكما نحرص على التراويح وقيام الليل فلنحرص أكثر على أداء الفريضة في وقتها، بعضهم يسهر في صلاة التهجد وينام عن صلاة الظهر والعصر ولا يصليهما في وقتهما، في الحديث القدسي: ” وما تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحب إليّ مما افترضت عليه".



