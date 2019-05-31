ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)

الجمعة 31/مايو/2019 - 07:57 م
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
صورة من الحدث
Advertisements
طباعة
ولاء غنيم
 
Advertisements
شهدت منطقة الحسين، بالقاهرة، تنظيم مائدة إفطار ضخمة، بحضور عدد كبير من المواطنين، وذلك بمناسبة ليلة الـ27 من شهر رمضان.

وكان قد أدي المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
Advertisements
المزيد عن: منطقة الحسين مائدة إفطار ضخمة ليلة الـ27 من شهر رمضان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب