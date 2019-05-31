حضور ضخم.. مائدة إفطار بالحسين استعدادا لليلة 27 رمضان (صور)
الجمعة 31/مايو/2019 - 07:57 م
ولاء غنيم
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شهدت منطقة الحسين، بالقاهرة، تنظيم مائدة إفطار ضخمة، بحضور عدد كبير من المواطنين، وذلك بمناسبة ليلة الـ27 من شهر رمضان.
وكان قد أدي المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.
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