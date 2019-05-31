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وزير الدفاع الصيني: جيشنا "لا يتزعزع" ويوجه رسالة لأمريكا

الجمعة 31/مايو/2019 - 07:50 م
وزير الدفاع الصيني: جيشنا لا يتزعزع ويوجه رسالة لأمريكا
الدفاع الصيني
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وكالات
 
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أعرب وزير الدفاع الصيني، الفريق أول وي فنج هه، عن احتجاج بلاده على التصرفات الأمريكية تجاه تايوان.

جاء ذلك خلال لقائه مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، وفقا لوزارة الدفاع الصينية.

وقال وي فنج هه: "في الآونة الأخيرة، أدلى الجانب الأمريكي بعدد من التصريحات والخطوات المتعلقة بتايوان، التي تقوض مبدأ "صين واحدة"، مضيفا: "يعرب الجانب الصيني عن احتجاجه بخصوص ذلك".

وأكد أن القوات المسلحة الصينية "لا تتزعزع في تصميمها لحماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها".

وقال وزير الدفاع الصيني: "يجب ألا تقلل الولايات المتحدة من حزم الجانب الصيني".
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