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عمرو أديب يطالب إدارة الأهلي بإرسال برقية شكر للزمالك.. والسبب

الجمعة 31/مايو/2019 - 07:43 م
عمرو أديب يطالب إدارة الأهلي بإرسال برقية شكر للزمالك.. والسبب
عمرو أديب
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن إدارة النادي الأهلي عليها إرسال برقية شكر للزمالك على الدوري هذا العام.

وأضاف عبر تغريدة له على "تويتر": "أهدى الزمالك الدرع دليفري للجبلاية وفوقية باقة ورد وبوسة كمان، للأسف ضيعناه كما ضيعنا العشرات قبلة، ولكن هذا العام كنا قاب قويسين أو أدنى، نادي غير مفهوم على الإطلاق".

يأتي ذلك بعد تعادل نادي الزمالك مع نادي الإنتاج الحربي.

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