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خالد الصاوي يعتدى بالضرب على رامز جلال في "رامز في الشلال"

الجمعة 31/مايو/2019 - 07:47 م
خالد الصاوي يعتدى بالضرب على رامز جلال في رامز في الشلال
رامز في الشلال
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مريم الشريف
 
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اعتدى الفنان خالد الصاوي، بالضرب على الفنان رامز جلال، عقب علمه بالمقلب، بعدما خلع رامز قناع الغوريلا عن وجهه.

واعتذر رامز له خلال برنامج "رامز في الشلال" المعروض على قناة MBC مصر، قائلا: "والله بنحبك، والسما والمطر بيرحبوا بيك"، وعلق الصاوى قائلا: "المشكلة إني كمان بحبه، وبحب البرنامج بس مكنتش أعرف أنه هيعمل المقلب فيه".
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