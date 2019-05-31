خالد الصاوي يعتدى بالضرب على رامز جلال في "رامز في الشلال"



واعتذر رامز له خلال برنامج "رامز في الشلال" المعروض على قناة MBC مصر، قائلا: "والله بنحبك، والسما والمطر بيرحبوا بيك"، وعلق الصاوى قائلا: "المشكلة إني كمان بحبه، وبحب البرنامج بس مكنتش أعرف أنه هيعمل المقلب فيه".

اعتدى الفنان خالد الصاوي، بالضرب على الفنان رامز جلال، عقب علمه بالمقلب، بعدما خلع رامز قناع الغوريلا عن وجهه.