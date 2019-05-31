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تحالف دعم الشرعية: نعمل على حماية اليمن من طغيان الحوثي

الجمعة 31/مايو/2019 - 07:42 م
تحالف دعم الشرعية: نعمل على حماية اليمن من طغيان الحوثي
تركي المالكي
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وكالات
 
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قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، إن السعودية عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن، وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظم اليوم الجمعة، على هامش انعقاد القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة، بحضور مدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبدالله بن كدسة، وممثلي وسائل الإعلام الخليجية والعربية والإسلامية.

وأكد المالكي أن الميليشيات الحوثية خططت على الانقلاب على الدولة اليمنية وتهديد أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج وسلب موارد ومقدرات اليمن، والعلميات العسكرية لإعادة الشرعية للحكومة اليمنية معترف بها من المجتمع الدولي.

لافتاً إلى أن تهديد الميليشيات الحوثية كان ليس إلا بمثابة تهديد وجود دول واقتصاديات شعوب المنطقة كاملة على أساس أنها أحد الأذرع للنظام الإيراني في المنطقة، وأننا نعمل على حماية اليمن من طغيان هذه الجماعة.

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