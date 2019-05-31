رئيسا وزراء بنجلاديش وأذربيجان يصلان جدة للمشاركة في القمة الإسلامية

وصلت

رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش، الشيخة حسينة واجد، جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنجلاديش ورئيس بعثة الشرف عبدالله مقعد المطيري، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وفي نفس السياق، وصل رئيس وزراء جمهورية أذربيجان السيد نوروز محمدوف، جدة اليوم؛ للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير المملكة لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة هاشم عبدالله لايف، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.