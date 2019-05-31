يلا شوت bmfoot مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر taraji vs wydad بين ماتش رابط مباراة الترجي beIN MATCH

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كورة أون لاين مباراة الترجي والوداد بث مباشر، ترقب كبير من جميع الجماهير في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد مباشرة في مباراة لا تقبل القسمة، حيث يتوقع الجميع أن تتسم مباراة الفريقين بالقوة والإثارة والمتعة الكروية الكبيرة، وتجدون رابط كورة ستار مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر جوال لمتابعة هذا اللقاء الهام.





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وقد نجح الترجي في تحقيق تعادل ثمين خلال مباراة الذهاب بالمغرب بنتيجة هدف لكل فريق، ويحتاج الترجي لتحقيق التعادل السلبي أو الفوز على ملعبه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.





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