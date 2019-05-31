موقف الشربات وخناقة الموقف" أبرزها.. مقاطع "زلزال" الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)

يواصل النجم الشاب محمد رمضان، حصد نجاح مسلسله الجديد "زلزال"، الذي يحظى بملايين المشاهدات يومياً، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تحتوي على مقاطع من الحلقات هي الأكثر مشاهدة حتى الآن، يرصدها "الفجر الفني" في السطور القادمة.





تصدر مقطع قيام "زلزال" محمد رمضان، بتقديم "الشربات" لحبيبته "أمل" هنادي مهنى في حفل زفافها على "عبد الحليم" محمود حجازي، قائمة المقاطع الأكثر مشاهدة ضمن أحداث المسلسل، محققاً أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.













جاء مقطع "خناقة" محمد رمضان "زلزال" مع محمد الحناوي "حسام وردة" داخل موقف السيارات بالجيزة، واستعراض الأول عضلاته على رجال "وردة" مما دفع الناس لتنصيبه "كبير الموقف"، في المركز الثاني محققاً أكثر من 4 ملايين و700 ألف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".







حقق مقطع أولى مواجهات "زلزال" محمد رمضان مع "خليل السواح" داخل دار القضاء العالي، بعد حصول الأخير على حكم بملكية الأرض التي اشتراها والد "زلزال" وقام بتسديد ثمنها دون إثبات قبل وفاته، أكثر من 4 ملايين و200 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب.













حقق مقطع إهانة "خليل السواح" ل"زلزال" أثناء تقدمه لخطبة ابنته "أمل" في منزله، وتطور الأمر لحدوث مشادة كلامية انتهت بقيام "زلزال" بصفع "قاسم" محمد سليمان عضو مجلس النواب وزوج ابنة "السواح"، اكثر من 4 ملايين و200 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".













