يوتيوب taraji مشاهدة مباراة الترجي والوداد الرياضي بث مباشر اليوم Yalla shoot في دوري أبطال أفريقيا kora live رابط مباشر

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تعرف علي موعد مباراة الترجي والوداد الرياضي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : عصام الشوالي وجواد بدة

الساعة : 10:59 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:59 صباحاً بتوقيت السعودية