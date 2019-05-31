ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

واشنطن تعرب عن ترحيبها بـ "قمم مكة" لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة

الجمعة 31/مايو/2019 - 06:19 م
واشنطن تعرب عن ترحيبها بـ قمم مكة لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة
الخارجية الأمريكة
Advertisements
طباعة
أحمد مرعي
 
Advertisements
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة عن ترحيب الولايات المتحدة لمبادرة السعودية في استضافة قمتي مجلس التعاون والجامعة العربية لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وشدد بوبيو، حسبما ورد عن "سكاي نيوز" قائلاً: على إيران الكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار والامتناع عن الأنشطة التي تثير التوترات الطائفية أو تعمل على تمكين المتطرفين.



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب