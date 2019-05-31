واشنطن تعرب عن ترحيبها بـ "قمم مكة" لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة عن ترحيب الولايات المتحدة لمبادرة السعودية في استضافة قمتي مجلس التعاون والجامعة العربية لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة.





وشدد بوبيو، حسبما ورد عن "سكاي نيوز" قائلاً: على إيران الكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار والامتناع عن الأنشطة التي تثير التوترات الطائفية أو تعمل على تمكين المتطرفين.









