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مدرب النصر يسعى لإنهاء صفقة نارية أثناء قضاء عطلته الصيفية في البرتغال

الجمعة 31/مايو/2019 - 06:37 م
مدرب النصر يسعى لإنهاء صفقة نارية أثناء قضاء عطلته الصيفية في البرتغال
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أميرة فطيم
 
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أشارت تقارير صحفية، إلى مهمة خاصة يقوم بها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، في بلاده، خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن فيتوريا، طلب فور وصوله إلى البرتغال، لقضاء عطلته الصيفية، أن يجتمع لويس فيليبي فييرا، برئيس ناديه السابق بنفيكا.

وأضافت الصحيفة، أن فيتوريا، سيحاول خلال الاجتماع، إقناع رئيس بنفيكا، بأن يقبل عرض النصر، للتعاقد مع البيروفي أندريه كاريلو، جناح الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشددت على أن هذه الخطوة، تأتي في ظل التنافس الشرس مع الهلال، من أجل شراء عقد كاريلو، البالغ من العمر 27 سنة، بشكل نهائي.

والجدير بالذكر أن فيتوريا، قيادة نادي النصر منذ شهر يناير الماضي، حيث نجح في قيادة الفريق الأول، للتتويج بأغلى نسخة في تاريخ الدوري. السعودي للمحترفين.

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