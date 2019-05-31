الأحد.. سماع أقوال طالبة واقعة التبول "اللاإرادي" بجامعة المنصورة

أعلن كريم عبدالمجيد، محامى ماجدة الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، صاحبة واقعة التبول اللاإرادى داخل لجنة الامتحان، أن النيابة قررت استدعاء الطالبة لسماع أقوالها في الواقعة، مؤكدا انه يحضر معه عدد من الطالبات كشهود علي الواقعة.









وأكد محامي الطالبة أنها ناشدت المدرس أكثر من مرة للسماح لها بالدخول لدورة المياه وهو الأمر الذي قابله المدرس بالرفض المتكرر، وفى النصف ساعة الأخيرة من اللجنة لم تتمكن من تمالك نفسها وتبولت لا إراديا على نفسها داخل اللجنة.





وأضاف المحامى: "توجهنا لمكتب رئيس الجامعة ووكيل الكلية وقدمنا شكوى وردوا علينا بأنه حقا موقف محرج، ورفضنا اعتذارهم وحررنا محضر بقسم شرطة أول المنصورة تحت رقم 5513 إدارى القسم لسنة 2019".





وأشار المحامى إلى الحالة النفسية والعصبية السيئة التي انتابت موكلته عقب الواقعة ورفضها الذهاب لاستكمال الامتحانات، مؤكدا عدم تنازلهم عن الحق الجنائى والتعويض المدنى عن الآثار النفسية والمادية التي أصابت موكلته.





وكانت جامعة المنصورة قد شهدت حالة من السخط بين الطلاب والعاملين وطاقم التدريس عقب قيام أستاذ مدرس بقسم الصحافة والإعلام بمنع طالبة من الدخول لدورة المياه أثناء انعقاد الامتحان وتبولها على نفسها.





وكانت الطالبة "ماجدة ع ف" طالبة بالفرقة الثالثة قسم يونانى كلية الآداب جامعة المنصورة ومقيمة شربين طلبت الدخول لدورة المياه أكثر من مرة لشعورها بتعب شديد إلا أن رئيس اللجنة قابل طلبها بالرفض والذي تسبب في تبولها لا إراديا داخل اللجنة، وحررت الطالبة محضر حمل رقم 5513 لسنة 2019 إداري قسم شرطة أول المنصورة.





وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أنه فور علم إدارة الجامعة بالواقعة تم إحالة الدكتور "شادى. ب" المدير بقسم الصحافة والإعلام للتحقيق واستبعاده من استكمال أعمال المراقبة والكنترول.





فيما أكد الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة أن تصرف المدرس خاطئ ولكنه غير مقصود ولا يوجد بين المدرس والطالبة أي مواقف أو خلافات سابقة ولكنه تعامل على أساس انطباع متداول لدى جميع الأساتذة بأن من يريد التوجه لدورة المياه يرغب في الغش.



