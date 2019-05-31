مشاهدة مباراة ليفربول vs توتنهام بث مباشر (تغطية مباشرة) Liverpool vs Tottenham Final

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام نهائي دوري ابطال اوروبا بث مباشر 30-5-2019 محمد صلاح جاهز









مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري ابطال اوروبا اصبحت حلم عشاق الكرة المستديرة الموعد الكبير نهائي دوري ابطال اوروبا يلتقي الفريقين الانجلزيين ليفربول الانجليزي وتوتنهام الانجليزي في قمة كروية كبيرة في ملعب اتلتيكو مدريد يوم السبت 1-6-2019 في نهائي دوري ابطال اوروبا





مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري ابطال اوروبا في العاصمة مدريد في ملعب اتلتيكو مدريد ويدخل ليفربول اللقاء بعدما اقصي فريق برشلونة من دوري ابطال اوروبا عندما تمت هزيمته في الذهاب 3 صفر لصالح فريق برشلونة وفي مباراة الاياب كانت المفاجأة الكبري بأقصاء برشلونة من دوري ابطال اوروبا علي يد ليفربول الانجليزي





مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري ابطال اوروبا ستكون قوية للفريقين الانجليزيين فقد استطاع فريق ليفربول من هزيمة برشلونة شر هزيمة عندما سجل اول اللقاء هدفين رفع فيهما من طموح فريقه بالفوز ودخل ليفربول الشوط الثاني بمعنويات عالية واستطاع تسجيل هدفين بذلك يتأهل لنهائي دوري ابطال اوروبا





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