تحديد الموعد النهائي للإعلان عن صفقة هازارد
الجمعة 31/مايو/2019 - 06:27 م
محمد أيمن
Advertisements
Advertisements
كشف تقرير صحفي صادر اليوم الجمعة من العاصمة البريطانية لندن أن صفقة إنتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي إلى ريال مدريد قد تأجلت.
وأفادت صحيفة ذا صن الانجليزية أن البلجيكي كان من المفترض أن يسافر إلى العاصمة الاسبانية مدريد يوم غداً السبت على أن يتم تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام يوم الاثنين القادم.
وتأجل موعد الإعلان عن الصفقة بعد أن رفضت إدارة البلوز العرض الذي تقدم به الريال يوم أمس الخميس ما يعني أن الصفقة لن يتم الإعلان عنها قبل يوم الحادي عشر من شهر يونيو.
وأنهت الصحفية تقريرها أن هازارد سيتقاضى مع الريال مبلغ 400 ألف جنية إسترليني إسبوعياً وستبلغ مدة العقد 4 أعوام.
يذكر أن هازارد سبق وان صرح بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الاوروبي يوم الاربعاء الماضي أن لقاء الجانرز فريق نادي أرسنال سيكون الأخير له بالقميص الأزرق.
Advertisements
المزيد عن: هازارد لقب الدوري الاوروبي ريال مدريد تشيلسي
- سبب يمنع هازارد من تحقيق حلم انتقاله إلى ريال مدريد
- آس: ريال مدريد يحدد مبلغ ضم "هازارد"
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. الملكي يحسم كبري صفقاته وزيدان يضحي بنجمي الفريق من أجل هازارد
- ريال مدريد يعلن عن صفقة هازارد في هذا التوقيت!
- تشيلسي يحدد السعر النهائي لبيع هازارد لريال مدريد
- هازارد يقترب من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو
- ريال مدريد يعلن موعد تقديم كبري صفقاته
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. نجم مانشستر سيتي يتمني ارتداء قميص الملكي والإعلان عن موعد تقديم صفقة القرن
- ريال مدريد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة هازارد
- تطور جديد في صفقة هازارد وريال مدريد