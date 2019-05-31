ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. طارق السعيد مديرا فنيا لسمنود

الجمعة 31/مايو/2019 - 06:23 م
رسميا.. طارق السعيد مديرا فنيا لسمنود
Advertisements
طباعة
سارة سالم
 
Advertisements


أعلن نادي سمنود برئاسة حسام غنيمة عن الجهاز الفني لفريق الكرة للموسم الجديد بدوري القسم الثالث وجاء تشكيل الجهاز كالتالي:-

طارق السعيد مدير فنيا، وخالد الامام مدرب عام، وياسر ابراهيم مدرب مساعد، وأحمد القرني مدرب حراس المرمي، وعبد الله الأشرم مديرا إداريا.

وسيجتمع رئيس النادي بالجهاز الفني الجديد لدراسة إحتياجات الفريق بالموسم الجديد للمنافسة علي الصعود لدوري الممتاز ب مرة أخري.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب