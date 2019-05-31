رسميا.. طارق السعيد مديرا فنيا لسمنود









أعلن نادي سمنود برئاسة حسام غنيمة عن الجهاز الفني لفريق الكرة للموسم الجديد بدوري القسم الثالث وجاء تشكيل الجهاز كالتالي:-





طارق السعيد مدير فنيا، وخالد الامام مدرب عام، وياسر ابراهيم مدرب مساعد، وأحمد القرني مدرب حراس المرمي، وعبد الله الأشرم مديرا إداريا.





وسيجتمع رئيس النادي بالجهاز الفني الجديد لدراسة إحتياجات الفريق بالموسم الجديد للمنافسة علي الصعود لدوري الممتاز ب مرة أخري.



