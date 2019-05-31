عضو هيئة تدريس بطب القاهرة يطالب بفتح تحقيق في التلاعب بدرجات الدكتوراة

تقدم عبدالعظيم حامد عبدالعظيم نجم، عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة القاهرة، بمذكرة رسمية إلى النيابة الإدارية رقم 7 لعام 2019 لعدم التحقيق في الشكوى المقدمة بشأن التلاعب في نتائج الدكتوراة في قسم جراحات التجميل بالكلية.





وقال "نجم": "تقدمت لأداء اختبارات الدراسات العليا في (دكتوراه جراحة التجميل) إلا انني فوجئت أن هناك تلاعب بالدرجات وتزوير في رصد الدرجات وتعلية هذه الدرجات على ورقة الإجابة وعدم إتباع الطرق الصحيحة المنصوص عليها قانونا في عملية التصحيح والتي تنص على أنه يجب أن يصحح كل سؤال عدد ثلاث اساتذة مع تدوين النتيجة على غلاف الورقة وبداخلها مع التوقيع على هذه الدرجة مع المختص الذي قام برصد الدرجة".





ودعا رئيس نيابة التعليم العالي لـ فتح التحقيق في واقعة تزوير نتائج امتحانات الدكتوراه في جراحة التجميل وذلك في أدوار نوفمبر 2017 وكذا مايو 2018 وكذا نوفمبر 2018 وذلك في عملية التصحيح ورصد الدرجات والنتيجة.



