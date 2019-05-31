جرعة هيروين زائدة تنهي حياة شاب في السلام

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة شاب في العقد الثالث من عمره ملقاة في إحدى الشوارع بمدينة السلام.



كشفت تحريات المباحث بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، أن تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدره، وراء وفاة شاب في العقد الثالث من عمره في السلام، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.



البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا، من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، يرتدي جميع ملابسه ولا يوجد بجسده أي آثار خارجية، وعثر بجواره على "سرنجة"، تم نقله إلى المشرحة.



وكشفت المعاينة الأولية، أن الوفاة نتيجة تعاطي المتوفى جرعة زائده من المخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامه التحقيق