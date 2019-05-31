تعرف على معلقي مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا (صدمة لمشاهدي beIN SPORTS)

تتجه أنظار عشاق الساحرة السمتديرة نحو استاد واندا ميتروبوليتانو معقل نجوم أتلتيكو مدريد من أجل مشاهدة النهائي الأوروبي الكبير الذي سيجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام.





وكشفت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، عن معلقي مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر لها أن يقام مساء يوم غدٍ السبت.





- قناة BeinSports HD1: يتواجد التونسي رؤوف خليف من أرض الملعب معلقًا على المباراة وعلى الصوتية الثانية بنفس القناة خليل البلوشي.





- قناة BeinSports HD2: يعلق يوسف سيف على الصوتية الأولى، وعلي محمد علي عبر الصوتية الثانية.





- قناة Bein Sports HD3: يعلق حفيظ دراجي وعبد الصمد عبد الستار.





- قناة Bein Sports HD4: يعلق محمد بركات ومعه محلل على المباراة هيثم فاروق





ويغيب التونسي عصام الشوالي عن التعليق عن نهائي دوري أبطال أوروبا في صدمة كبري لمشاهدي القناة.

وتقام مباراة ليفربول مع توتنهام مساء يوم السبت في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة.



