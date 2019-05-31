23 % ارتفاعا في تحويلات العاملين بالخارج خلال مارس ماضي
الجمعة 31/مايو/2019 - 06:12 م
الفجر الاقتصادي
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أعلن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 23.3% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير.
وأضاف البنك أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفع خلال مارس الماضي إلى 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار في فبراير، بزيادة 426.1 مليون جنيه.
وكان البنك المركزي المصري، قال في بيان خلال فبراير الماضي، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ارتفعت في العام الماضي، إلى نحو 25.5 مليار دولار، بزيادة حوالي 778.2 مليون دولار عن عام 2017، بما يعادل 3.1%.
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