شوقي علام: المرأة قبل الإسلام كانت مهملة.. وجاء الإسلام بالمساواة

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المرأة جزء أصيل من المجتمع، مؤيدًا عبارة أن المرأة هى نصف المجتمع، وترعى النصف الآخر.



وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الجمعة، إلى أن المرأة قبل الإسلام كانت مهملة، وكانت متاع مثل باقي الأمتعة، مبديًا دهشته من طريقة التعامل مع المرأة في هذا الوقت، حيث كان هناك انتقاص شديد لمكانة المرأة.



وأضاف أنه عندما جاء الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، ولم يكن هناك تفرقة بينهما في نطاق التربية والعبادات والجزاءات، وجاء الخطاب الديني في العموم.

