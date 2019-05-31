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سقوط عاطل بحوزته 13 قطعة حشيش في المعصرة

الجمعة 31/مايو/2019 - 05:58 م
سقوط عاطل بحوزته 13 قطعة حشيش في المعصرة
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سليم الهواري
 
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل خلال ترويجه لمخدر الحشيش بالمعصرة، وبحوزته 13 قطعة حشيش، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

بداية الواقعه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المعصرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث أشتبه القول الأمنى فى أحد الأشخاص، وبفحصه تبين أنه عاطل وسبق اتهامه فى قضايا سلاح وتجارة مخدرات، وبتفتيشه عثر بحوزته على 13 قطعه من مخدر الحشيش،ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهته أعترف بحيازة المخدرات بغرض الاتجار، والمبلغ المالى متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافه الاجراءات القانونية.
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