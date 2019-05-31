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مصرع وإصابة 12 شخصا إثر حادث مروع بالشرقية

الجمعة 31/مايو/2019 - 05:54 م
مصرع وإصابة 12 شخصا إثر حادث مروع بالشرقية
أرشيفية
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سمر السيد_اسلام علي
 
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وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وميكروباص أجرة، بمدخل مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تصادم سيارة ملاكي وميكروباص أجرة بمدخل مدينة الصالحية ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين.

وأوضح عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، أنه تم نقل المصابين إلى مسشتفي فاقوس المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم يإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، مضيفا أنه تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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