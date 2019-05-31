نشرة أخبار السادسة.. رئيس وزراء باكستان يدعو "السيسي" لزيارة بلاده

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذايقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ مباحثات بين وزير الآثار وسفير أستراليا حول العمل الأثري بين البلدين، واجتماع بين وزيرى الدفاع الأمريكى والصينى على هامش قمة أمنية فى سنغافورة.

رئيس وزراء باكستان يدعو "السيسي" لزيارة بلاده

استقبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، عمران خان، رئيس وزراء باكستان، بمقر إقامته فى مكة المكرمة.

مباحثات بين وزير الآثار وسفير أستراليا حول العمل الأثري بين البلدين

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، السفير غلين مايلز سفير استراليا في القاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

بشرى سارة من "التضامن" عن صرف معاشات يونيو

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من الغد السبت الموافق 1 يونيو بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو، انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

اجتماع بين وزيرى الدفاع الأمريكى والصينى على هامش قمة أمنية فى سنغافورة

أجرى وزير الدفاع الصينى وى فنغ خه والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان محادثات، اليوم الجمعة، فى قمة بشأن الأمن فى آسيا تعقد فى سنغافورة. ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الاجتماع بأنه "بناء ومثمر" وسط تصاعد التوتر بين البلدين بشأن التجارة والأمن.

المجلس العسكري الانتقالي في السودان يؤكد دعمه للسعودية والإمارات

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوف بلاده ضد "التهديدات" التي تستهدف أمن واستقرار الخليج العربي وجنوب البحر الأحمر.