مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من هوجان





ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".



تذاع الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل هوجان الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، في تمام العاشرة والنصف مساءا على شبكة قنوات الحياة.