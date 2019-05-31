جيب رانجلر 2019 تحصل على نجمة واحدة في اختبارات الأمان الأوروبية (فيديو)

حصلت جيب رانجلر 2019 على أسوء تقييم من وكالة تقييمات الأمان الأوروبية للسيارات الجديدة NCAP ، وذلك بعد حصولها على نجمة واحدة من أصل خمسة.





رغم التطور الكبير في قطاع السيارات وإدخال أنظمة السلامة والأمان إلا إن الـ SUV المخصصة للطرق الوعرة افتقدت لأنظمة أمان قياسية مثل مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية و مساعد البقاء بالمسار. ولم يقتصر الأمر على عدم وجود التقنيات المتقدمة لأنظمة السلامة، لأن جيب رانجلر تعاني من ضعف كفاء الهيكل الخاص بها فيما يتعلق بالأمان بشكل يساهم في احتمال إصابة عالي بالأقدام، و قدرة 50% فقط على حماية الركاب.





سبق أيضًا هذا التقييم السيء حصول جيب رانجلر على تقييم نجمة واحدة من هيئة ANCAP الأسترالية لتقييمات الأمان، بسبب عدة مشكلات في طريقة بناء الهيكل بشكل يتنافى مع متطلبات الأمان الحديثة.



