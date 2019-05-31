3.9 مليار جنيه قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الأخير من مايو
الجمعة 31/مايو/2019 - 05:10 م
نيفين سمير
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ارتفعت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال شهر مايو حيث سجلت نحو 3.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 668 مليون ورقة منفذة على 84ألف عملية .
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 390 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي ٠
واستحوذت الأسهم على 76.2 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.7 % خلال أسبوع .
وعلي صعيد المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية فقد هبط مؤشر ايجى اكس 30 بنسبة 0.04%عند مستوي 1377131نقطة, خلال شهر مايو ، وسجل مؤشر ايجى اكس 70 تراجعاً بنسبة 1.04% مغلقاً عند مستوي 597.4 نقطة, ونزل مؤشر ايجى اكس 100 بنسبة 0.95% مغلقا عند مستوي 15218.4 نقطة.
وسجلت تعاملات المصريين 75.9% من أجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بينما إستحوذ الأجانب علي 33.8% والعرب علي 8.3% وذلك بعد إستبعاد الصفقات .
وسجل الأجانب صاقي بيع بـ 270 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بـ 72.6 مليون جنيه ، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي مبيعات الأجانب قد سجلت 1.547.9 مليون جنيه ، وسجل العرب صافي شراء بنحو 99.9 مليون جنيه علي السهم المقيدة وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
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