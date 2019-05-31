3.9 مليار جنيه قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الأخير من مايو









ارتفعت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال شهر مايو حيث سجلت نحو 3.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 668 مليون ورقة منفذة على 84ألف عملية .





وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 390 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي ٠





واستحوذت الأسهم على 76.2 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.7 % خلال أسبوع .





وعلي صعيد المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية فقد هبط مؤشر ايجى اكس 30 بنسبة 0.04%عند مستوي 1377131نقطة, خلال شهر مايو ، وسجل مؤشر ايجى اكس 70 تراجعاً بنسبة 1.04% مغلقاً عند مستوي 597.4 نقطة, ونزل مؤشر ايجى اكس 100 بنسبة 0.95% مغلقا عند مستوي 15218.4 نقطة.





وسجلت تعاملات المصريين 75.9% من أجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بينما إستحوذ الأجانب علي 33.8% والعرب علي 8.3% وذلك بعد إستبعاد الصفقات .





وسجل الأجانب صاقي بيع بـ 270 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بـ 72.6 مليون جنيه ، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن صافي مبيعات الأجانب قد سجلت 1.547.9 مليون جنيه ، وسجل العرب صافي شراء بنحو 99.9 مليون جنيه علي السهم المقيدة وذلك بعد إستبعاد الصفقات.



