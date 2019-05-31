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حجازي يؤدي مناسك العمرة قبل الأمم الإفريقية

الجمعة 31/مايو/2019 - 05:06 م
حجازي يؤدي مناسك العمرة قبل الأمم الإفريقية
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محمد الصو
 
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حرص أحمد حجازى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني، على تأدية مناسك العمرة قبل نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وقام حجازي، بنشر صور له رفقة والدته وزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، خلال أداء مناسك العمرة بصحبة زوجته ووالدته، أمام الكعبة.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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