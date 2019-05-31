خبير مروري: قصر أسباب الحوادث على العنصر البشري فقط أمر خاطىء

قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن حوادث الطرق لها أسباب متعددة منها السلوك البشري، وحالة الطرق، ووضع المركبة.





وأشار "الشاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أنه عندما يقع حادث يتم توجيه الاتهام للعنصر البشري فقط، معتبرًا أنه أمر خاطىء، بحيث يجب أن يكون بجانب التحقيق الجنائي، أن يكون هناك تحقيق مروري يتعلق بحالة الطريق أو السكة الحديد.



