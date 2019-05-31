ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير مروري: قصر أسباب الحوادث على العنصر البشري فقط أمر خاطىء

الجمعة 31/مايو/2019 - 05:09 م
خبير مروري: قصر أسباب الحوادث على العنصر البشري فقط أمر خاطىء
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن حوادث الطرق لها أسباب متعددة منها السلوك البشري، وحالة الطرق، ووضع المركبة.

وأشار "الشاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أنه عندما يقع حادث يتم توجيه الاتهام للعنصر البشري فقط، معتبرًا أنه أمر خاطىء، بحيث يجب أن يكون بجانب التحقيق الجنائي، أن يكون هناك تحقيق مروري يتعلق بحالة الطريق أو السكة الحديد.

وطالب أن يكون هناك إدارة للأمن والسلامة للمركبات والسائق لحفظ أمنهم وسلامتهم، مشددا على ضرورة رفع وعي سائق المركبة بقواعد وتعليمات المرور.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب