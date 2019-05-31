معاقبة أستاذ جامعي بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل تظاهرات جامعة المنيا





قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، بمعاقبة أستاذ جامعى حضوريا بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل تظاهرات جامعة المنيا وبراءة آخر لعدم كفاية الأدلة.حيث أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة "موسى. م. أ" أستاذ جامعى حضوريا في إعادة إجراءات محاكمته بتهمة تمويل تظاهرات اندلعت بجامعة المنيا عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وبراءة آخر لعدم كفاية الادلة.وكانت محكمة عسكرية سابقة قضت بمعاقبة 14 متهما بينهم المدانين اليوم بالسجن المؤبد غيابيا بتهمة التحريض على العنف والتظاهر داخل منشآت حكومية وتخريب منشآت عامة والانتماء لجماعة محظورة.