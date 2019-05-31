ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

معاقبة أستاذ جامعي بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل تظاهرات جامعة المنيا

الجمعة 31/مايو/2019 - 05:08 م
معاقبة أستاذ جامعي بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل تظاهرات جامعة المنيا
أرشيفية
Advertisements
طباعة
أحمد الخميسي
 
Advertisements
قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، بمعاقبة أستاذ جامعى حضوريا بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل تظاهرات جامعة المنيا وبراءة آخر لعدم كفاية الأدلة.

حيث أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة "موسى. م. أ" أستاذ جامعى حضوريا في إعادة إجراءات محاكمته بتهمة تمويل تظاهرات اندلعت بجامعة المنيا عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وبراءة آخر لعدم كفاية الادلة.

وكانت محكمة عسكرية سابقة قضت بمعاقبة 14 متهما بينهم المدانين اليوم بالسجن المؤبد غيابيا بتهمة التحريض على العنف والتظاهر داخل منشآت حكومية وتخريب منشآت عامة والانتماء لجماعة محظورة.

Advertisements
المزيد عن: معاقبه أستاذ جامعي جماعة الاخوان المسلمين جامعة المنيا تمويل تظاهرات جامعة المنيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب