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الحكومة الموريتانية تعقد اجتماعا استثنائيا بعد عودة الرئيس من السعودية

الجمعة 31/مايو/2019 - 05:06 م
الحكومة الموريتانية تعقد اجتماعا استثنائيا بعد عودة الرئيس من السعودية
مجلس الوزراء الموريتانى
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وكالات
 
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قالت صحيفة "العربى" الموريتانية ، أن الحكومة ستعقد اجتماعا استثنائيا مطلع الأسبوع المقبل ، وذلك بعد عودة رئيس الجمهورية من المملكة العربية السعودية، حيث يشارك في قمة دول العالم الإسلامي وقمة عربية طارئة دعا إليها العاهل السعودي.
 
وتسبب سفر الرئيس فى إلغاء اجتماع الحكومة الموريتانية المقرر عادة يوم الخميس من كل أسبوع، وتوقعت مصادر أن يكون الاجتماع الاستثنائي للحكومة الاثنين المقبل.

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