حجز النطق بالحكم على 11 إخوانيا بالمنيا لـ13 يونيو





قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، حجز النطق بالحكم على 11 من عناصر الإخوان إلى جلسة 13 يونيو المقبل.واستمعت المحكمة إلى المرافعة عن 10 متهمين بحرق واقتحام قسم شرطة أبو قرقاص بالمنيا من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد اجراءت محاكمتهم مرة أخرى.كما انتهت المحكمة من سماع مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين باقتحام وحرق مكتب البريد والنيابة العامة بمركز ديرمواس وكان محكوما عليهم بالمؤبد غيابيا بتهم من بينها تخريب منشآت عامة والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على الشغب والعنف.