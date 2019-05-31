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المكسيك ترد على تهديدات الرئيس الأمريكي

الجمعة 31/مايو/2019 - 04:59 م
المكسيك ترد على تهديدات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
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وكالات
 
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قال رئيس المكسيك اليوم الجمعة إنه سيرد "بحكمة شديدة" على تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على دخول السلع المكسيكية إلى الولايات المتحدة، ودعا المكسيكيين إلى الوحدة للتعامل مع هذا التحدي.

وهدد ترامب بفرض رسوم في العاشر من يونيو إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى على الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الأمريكي المكسيك اليوم إلى أن "تفعل أخيرا ما يجب فعله" لإصلاح المشكلات المتعلقة بالهجرة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي اعتيادي إن وزير خارجيته مارسيلو إيبرارد سيزور واشنطن بهدف إقناع الحكومة الأمريكية بأن إجراءات ترامب ليست في مصلحة أي من البلدين.

وقال لوبيز أوبرادور إنه يعتقد أن ترامب سيدرك في الوقت المناسب أن التهديد بفرض رسوم ليس الطريقة المناسبة لتسوية القضية وأكد أن المكسيكيين متحدون وراء حكومته.

وقال "أدعو المكسيكيين إلى أن يكونوا واثقين، سوف نتغلب على نهج الحكومة الأمريكية هذا، سيقومون بتصحيح الوضع لأن الشعب المكسيكي لا يستحق المعاملة بالطريقة التي يحاولون معاملته بها".

وفي رسالة للرد على إعلان ترامب أمس الخميس، قال الرئيس المكسيكي إن سياسة أمريكا أولا التي يتبناها ترامب "مغالطة" واتهمه بتحويل أمريكا إلى "جيتو" يشوه المهاجرين ويسيء معاملتهم.

وأضاف أنه لم يتلق ردا على الرسالة.

وأشاع إعلان ترامب بشأن الرسوم القلق بين المستثمرين الذين يخشون أن يضر تفاقم النزاع التجاري بالاقتصاد العالمي.

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