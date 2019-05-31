مجزرة في آرسنال بأمر إيمري
الجمعة 31/مايو/2019 - 05:01 م
علي نبوي
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي أرسنال ينوي التخلي عن بعض لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل التعاقد مع لاعبين أخرين ودعم صفوف الفريق في الموسم المقبل..
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال ضاق ذرعًا باللاعبين الذين لا يؤدون بشكل جيد والذين لا يخدمون أسلوبه و فلسفته.
وأضافت الصحيفة بأن إيمري سيتخلي عن مسعود أوزيل وموستافي وميختاريان وبيعهم في الميركاتو المقبل وجلب الأموال لدعك الفريق بعدما حددت إدارة أرسنال ٤٥ مليون جنيه استرليني ميزانية الصيف للفريق.
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