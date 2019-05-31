منتخب السويس يعلن بداية تعاقداته بـ5 لاعبين استعدادا لدوري القسم الثاني





تعاقد نادي منتخب السويس مع خمس لاعبين دفعة واحدة لتدعيم خطوط الفريق قبل بداية الموسم الجديد





واللاعبين هم "ماهر العشري" مهاجم فريق المنصورة و "محمد عاطف" حارس مرمى فريق الحمام و "اسامة مرعي" صانع العاب فريق طنطا و"عبد الله شلبي" مدافع جمهورية شبين و"نادر السيد" لاعب فريق شبان بداوي





وكان مسؤولو منتخب السويس قد تعاقدوا مع ميمي عبد الرازق لتولي تدريب الفريق



