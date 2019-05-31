63.6 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال شهر مايو

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 63.6 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مايو بنسبة تراجع بلغت 7.7 %، وشهد الشهر الماضي تداولات ضعيفة بلغت متوسطها نحو 300 مليون جنيه بسبب عزوف المستثمرين عن التداول خلال شهر رمضان.





تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجى اكس 30 الذي يقيس أكبر 30 شركة من حيث الوزن النسبي في البورصة المصري بمقدار 7.7% خلال تعاملات شهر مايو ليغلق عند 13771 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 نحو 7.85%هبوطا مغلقا الفترة عند 596 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو %7.66 مغلقا الفترة عند 2128 نقطة.





و بالنسبة لمؤشر "capped EGX30" فقد سجل انخفاضا بنحو 8.25%مغلقا عند 17003 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 17.8 %مغلقا الفترة عند 84.521،1 نقطة.





بلغ إجمالي القيمة السوقية 745 مليار جنيه في نهاية شهر مايو مما يمثل انخفاضا بنحو 7.87%.





وسجلت إجمالى قيمة تداولات الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال شهر مايو نحو 5.13 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.7 مليار ورقة منفذة على 310 ألف عملية خلال الشهر الماضي.





واستحوذت الأسهم على 79% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.9 % خلال الشهر.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال مايو ايجى اكس 30 الذي يقيس أكبر 30 شركة من حيث الوزن النسبي في البورصة المصري بمقدار 7.7% خلال تعاملات شهر ماية ليغلق عند 13771 نقطة، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 نحو 7.85%هبوطا مغلقا الفترة عند 596 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو %7.66 مغلقا الفترة عند 2128 نقطة.





وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 8.25%مغلقا عند 17003 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 17.8% مغلقا الفترة عند 84.521.1 نقطة.





وسجلت إجمالي مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية منذ بداية العام وحتي نهاية مايو صافي بيع بنحو 1.5 مليار جنيه في حين سجل العرب صافي شراء بنحو 99.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 67 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل المستثمرين الأجانب 23.6%و سجل المستثمرين العرب العرب 9.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 59.9%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على نسبة 32.1 %و المستثمرين العرب على 8 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 120.7 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 10.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.