نصر سالم: زيارة رئيس الأركان إلى سيناء تستهدف رفع الروح المعنوية للجنود

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن زيارة رئيس أركان القوات المسلحة لجبهة سيناء لمدة 48 ساعة، تستهدف تقديم الدعم المعنوي للقادة والضباط والجنود في سيناء، مع الوقوف على الوضع الأمني في سيناء بالكامل.



