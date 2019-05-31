نصر سالم: زيارة رئيس الأركان إلى سيناء تستهدف رفع الروح المعنوية للجنود
الجمعة 31/مايو/2019 - 04:55 م
هدى عبدالرازق
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن زيارة رئيس أركان القوات المسلحة لجبهة سيناء لمدة 48 ساعة، تستهدف تقديم الدعم المعنوي للقادة والضباط والجنود في سيناء، مع الوقوف على الوضع الأمني في سيناء بالكامل.
وعن تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا، أشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن هذا الإجراء يتم في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، مضيفًا أن التنسيق بين الدول أمنيا ينعكس على وضع الدول إيجابيا، ويحفظ استقرارها.
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