يلا شوت MoHaMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة لايف رابط ليفربول الان يوتيوب مباشر sAlAh LiVeRpOoL

Advertisements

يلتقي توتنهام مع فريق ليفربول، مساء اليوم السبت، في نهائي إنجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



حقائق عن توتنهام:

تأسيس النادي: عام 1882 باسم (هوتسبير).



لقب النادي: سبيرز.



الإستاد: توتنهام هوتسبير (تبلغ سعته 62 ألف و62 مقعد).



رئيس النادي: دانيال ليفي.



المدير الفني للفريق: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.



الإنجازات:

كأس الاتحاد الأوروبي: لقبان.



كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس: لقب واحد.



الدوري الإنجليزي: لقبان.



كأس إنجلترا: 8 ألقاب.



كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا: 4 ألقاب.



حقائق عن ليفربول:

تأسيس النادي: عام 1892.



لقب النادي: (ريدز).



الإستاد: آنفيلد (تبلغ سعته 53 ألف و394 مقعد).



رئيس النادي: توم فيرنر.



المدير الفني للفريق: الألماني يورغن كلوب.



الإنجازات:

دوري أبطال أوروبا، كأس أوروبا للأندية البطلة: 5 ألقاب.



كأس الاتحاد الأوروبي: 3 ألقاب.



كأس السوبر الأوروبي: 3 ألقاب.



الدوري الإنجليزي: 18 لقباً.



كأس إنجلترا: 7 ألقاب.



كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا: 8 ألقاب.