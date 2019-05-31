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يلا شوت MoHaMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة لايف رابط ليفربول الان يوتيوب مباشر sAlAh LiVeRpOoL

الجمعة 31/مايو/2019 - 04:47 م
يلا شوت MoHaMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة لايف رابط ليفربول الان يوتيوب مباشر sAlAh LiVeRpOoL
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يلتقي توتنهام مع فريق ليفربول، مساء اليوم السبت، في نهائي إنجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حقائق عن توتنهام:
تأسيس النادي: عام 1882 باسم (هوتسبير).

لقب النادي: سبيرز.

الإستاد: توتنهام هوتسبير (تبلغ سعته 62 ألف و62 مقعد).

رئيس النادي: دانيال ليفي.

المدير الفني للفريق: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

الإنجازات:
كأس الاتحاد الأوروبي: لقبان.

كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس: لقب واحد.

الدوري الإنجليزي: لقبان.

كأس إنجلترا: 8 ألقاب.

كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا: 4 ألقاب.

حقائق عن ليفربول:
تأسيس النادي: عام 1892.

لقب النادي: (ريدز).

الإستاد: آنفيلد (تبلغ سعته 53 ألف و394 مقعد).

رئيس النادي: توم فيرنر.

المدير الفني للفريق: الألماني يورغن كلوب.

الإنجازات:
دوري أبطال أوروبا، كأس أوروبا للأندية البطلة: 5 ألقاب.

كأس الاتحاد الأوروبي: 3 ألقاب.

كأس السوبر الأوروبي: 3 ألقاب.

الدوري الإنجليزي: 18 لقباً.

كأس إنجلترا: 7 ألقاب.

كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا: 8 ألقاب.
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