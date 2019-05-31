يلا شوت MoHaMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة لايف رابط ليفربول الان يوتيوب مباشر sAlAh LiVeRpOoL

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الجمعة 31/مايو/2019 - 04:47 م
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يلتقي توتنهام مع فريق ليفربول، مساء اليوم السبت، في نهائي إنجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
حقائق عن توتنهام:
تأسيس النادي: عام 1882 باسم (هوتسبير).
لقب النادي: سبيرز.
الإستاد: توتنهام هوتسبير (تبلغ سعته 62 ألف و62 مقعد).
رئيس النادي: دانيال ليفي.
المدير الفني للفريق: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.
الإنجازات:
كأس الاتحاد الأوروبي: لقبان.
كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس: لقب واحد.
الدوري الإنجليزي: لقبان.
كأس إنجلترا: 8 ألقاب.
كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا: 4 ألقاب.
حقائق عن ليفربول:
تأسيس النادي: عام 1892.
لقب النادي: (ريدز).
الإستاد: آنفيلد (تبلغ سعته 53 ألف و394 مقعد).
رئيس النادي: توم فيرنر.
المدير الفني للفريق: الألماني يورغن كلوب.
الإنجازات:
دوري أبطال أوروبا، كأس أوروبا للأندية البطلة: 5 ألقاب.
كأس الاتحاد الأوروبي: 3 ألقاب.
كأس السوبر الأوروبي: 3 ألقاب.
الدوري الإنجليزي: 18 لقباً.
كأس إنجلترا: 7 ألقاب.
كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا: 8 ألقاب.
حقائق عن توتنهام:
تأسيس النادي: عام 1882 باسم (هوتسبير).
لقب النادي: سبيرز.
الإستاد: توتنهام هوتسبير (تبلغ سعته 62 ألف و62 مقعد).
رئيس النادي: دانيال ليفي.
المدير الفني للفريق: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.
الإنجازات:
كأس الاتحاد الأوروبي: لقبان.
كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس: لقب واحد.
الدوري الإنجليزي: لقبان.
كأس إنجلترا: 8 ألقاب.
كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا: 4 ألقاب.
حقائق عن ليفربول:
تأسيس النادي: عام 1892.
لقب النادي: (ريدز).
الإستاد: آنفيلد (تبلغ سعته 53 ألف و394 مقعد).
رئيس النادي: توم فيرنر.
المدير الفني للفريق: الألماني يورغن كلوب.
الإنجازات:
دوري أبطال أوروبا، كأس أوروبا للأندية البطلة: 5 ألقاب.
كأس الاتحاد الأوروبي: 3 ألقاب.
كأس السوبر الأوروبي: 3 ألقاب.
الدوري الإنجليزي: 18 لقباً.
كأس إنجلترا: 7 ألقاب.
كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا: 8 ألقاب.
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