سالم عبد الجليل يوضح شرط اعتكاف المرأة في المسجد
الجمعة 31/مايو/2019 - 04:45 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سالم عبد الجليل، الداعية الإسلامي، إن اعتكاف المرأة في المسجد جائزًا بشرط أن يقبل زوجها أن تعتكف في المسجد.
وشدد "عبد الجليل"، خلال حواره ببرنامج "مصر أحلى" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، إلى أن مهمة المرأة الرئيسية هى أن تهتم المرأة لشئون بيتها وأولادها وزوجها، مضيفا أن أبواب الجنة الثمانية تفتح للمرأة بحسن معاشرتها لزوجها.
وأضاف أنه ليس مطلوبا من المرأة أن تجلس بالمسجد من الفجر للضحى، وإنما مطلوب من الرجال لأن الله لم يفتح لهم أبواب الجنة الثمانية مثل المرأة، ولكن إن فعلت لا يضر.
وشدد "عبد الجليل"، خلال حواره ببرنامج "مصر أحلى" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، إلى أن مهمة المرأة الرئيسية هى أن تهتم المرأة لشئون بيتها وأولادها وزوجها، مضيفا أن أبواب الجنة الثمانية تفتح للمرأة بحسن معاشرتها لزوجها.
وأضاف أنه ليس مطلوبا من المرأة أن تجلس بالمسجد من الفجر للضحى، وإنما مطلوب من الرجال لأن الله لم يفتح لهم أبواب الجنة الثمانية مثل المرأة، ولكن إن فعلت لا يضر.
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