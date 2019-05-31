محمد علي يواصل تألقه العالمي بجائزة العلوم والفنون في إسبانيا .. واحتفال خاص لـ"البر الثاني" في المدارس والصحف

يستعد الفنان والمنتج المصري محمد علي، لإطلاق أكاديمية علمية لدراسات دول البحر المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية وسيكون هذا المشروع علي شكل هرم كما يضم المشروع مادة تختص بتعليم حضارة مصر القديمة.





وكشف د.فيليكس بنز رئيس الأكاديمية الملكية للفنون ببرشلونة والرئيس الشرفي للهيئة الأوربية للسلام لـ " الأهرام العربي" أن الهيئة الأوربية ستقوم بتكريم الفنان والمنتج المصري محمد علي في لوكسمبورج نتيجة لإقامة المشروع الثقافي ببرشلونة وكذا لدوره في نشر حضارة مصر القديمة وذلك يوم 14 يونيو المقبل خلال المنتدي السنوي الذي تعقده الهيئة لمنح صانعي السلام في العالم تحت عنوان "جائزة لوكسمبورج العالمية" ، كما يعقبه حفل آخر في مدينة برشلونة الإسبانية وتسليمه جائزة العلوم والفنون ببرشلونة في العشرين من يونيو القادم.





وأشار إلي أنه تم تأسيس الهيئة الأوربية للسلام في عام 2005 كمؤسسة خيرية غير هادفة الربح أقرها الملك هنري الدوق الأكبر في لوكسمبورغ في 19 أكتوبر 2007حيث تساهم الهيئة في بناء عالم أكثر سلماً من خلال تعزيز السلام والتسامح والتفاهم من خلال الحوار متعدد الثقافات بمساعدة المناقشات والمنشورات والمعارض وورش العمل ومنصات الإنترنت واللقاءات وبرامج التبادل والتعليم وكذلك الدراسات حول السلام.





ويحضر المنتدي العديد من الشخصيات العالمية كما يحضره قيادات الرأي الأسبان والمشاهير والفنانون وحشد اعلامى يمثل العشرات من وكالات الإنباء الاسبانية والأوربية ووفد إعلامى مصري رفيع المستوى يمثل عدة وسائل إعلامية للصحافة المصرية التحريرية والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي.





ومما هو جدير بالذكر ان منتدى برشلونة المقرر له يوم 20 يونيو سيكون تحت رعاية وتنسيق كل من د.فيليكس بنز رئيس الأكاديمية الملكية للفنون ببرشلونة والرئيس الشرفي للهيئة الأوربية للسلام ورافائل سالانوفا خبير المشاريع الثقافية.





كما يضم الوفد المصري دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الاثار بمكتبة الاسكندرية ومدير اكاديمية زاهى حواس لحضارة مصر القديمة لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الجديدة التى يؤسسها الفنان محمد علي ببرشلونة واكاديمية زاهى حواس لمصر القديمة وايضا مع مكتبة الإسكندرية كما علم الاهرام العربي انه علي هامش حفل تكريم الفنان محمد علي ببرشلونة سيتم عمل يوم مصري يشتمل علي محاضرات سيلقيها كل من:





الدكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة محاضرة عن كتابه «شبرا… إسكندرية صغيرة في القاهرة» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودكتور الحسين عبد البصير محاضرات عن كتابه ملكات الفراعنة.





وحضر المستشار حمدى زكى عالم مصريات ومستشار مصر السياحى بالولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا سابقا تحت عنوان "مصر مهد الحضارات ومقومات وعوامل جذب السياحة المصرية ".



