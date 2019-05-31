مدرب النصر: فكرة التدريب في البرتغال والعودة إلى مسقط رأسي تراودني بشدة

كشف روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر عن رغبته في العودة إلى البرتغال مسقط رأسه.

وذكر فيتوريا في تصريحات لموقع "tvi24": "فكرة التدريب في البرتغال والعودة إلى مسقط رأسي تراودني بشدة هذه الأيام، لكن ما زال أمامي نصف موسم للحديث عن الرحيل عن النصر، فأنني احترم العقد بيني وبينهم".





وأضاف: "من دواعي سروري، أنني ساهمت في تتويج بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي، فضلًا عن التتويج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع النصر".





وأكمل فيتوريا: "قمت بعمل مثير للاهتمام في بنفيكا، ولكني اضطررت إلى المغادرة"، دون أن يكشف عن ملابسات الخروج من البرتغال.





وأتم مدرب النصر حديثه قائلا: "السعودية بلد متطور وشعبها شغوف بكرة القدم ويحترم الجميع، وبطولة دوري المحترفين قوية جدًا وفيها منافسات شرسة للغاية حتى أخر لحظة".





والجدير بالذكر أن فيتوريا حصل مع فريق النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد صدارة البطولة برصيد 70 نقطة، ومنافسة شرسة وقوية مع الهلال، حتى الجولة الأخيرة، بفارق نقطة واحدة، بالأضافة لتأهله مع النصر لدور الـ 16 في بطولة دوري أبطال آسيا.