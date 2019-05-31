بنك الكويت الوطنى يصدر صكوكا بقيمة 300 مليون دولار

أصدر بنك الكويت الدولي " KIB"، صكوكا بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال (Additional Tier1).





وقال محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن الإصدار يأتي انعكاساً للنتائج المتميزة والنجاحات التي حققها البنك في السنوات الأخيرة ولمتانة مركزه المالي.





وذكر الصباح أن الإصدار يعكس أيضا الجدارة الائتمانية التي يتمتع البنك، وتطبيقاً لاستراتيجيته التوسعية المدروسة والحاجة إلى استمراريتها، وحفاظاً على معدلات مناسبة لمعيار كفاية رأس المال.





وأوضح أن البنك حقق نجاحاً كبيراً في تغطية الاكتتاب في الصكوك الدائمة والتي تندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية حسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) والتي قام بطرحها وتسعيرها بقيمة 300 مليون دولار.





وأشار إلى أنه تم طرح الصكوك بمعدل ربح سنوي 625ر5 بالمئة، حيث لاقى ذلك الإصدار إقبالاً ضخماً من المستثمرين وقد بلغ الحد الأقصى للمشاركات بما يقارب 6ر4 مليار دولار، أي بما يمثل 15 ضعف حجم الصكوك المصدرة.





وأفاد الصباح بأن هذه الصكوك الدائمة غير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تقوم وفقاً لمبدأ "المضاربة" الشرعي المستوفي لأركانه الشرعية.





وشارك في الإصدار مجموعة من الأطراف المشاركة ومنهم سيتي جروب، وبنك ستاندرد تشارترد اللذين كانا المنظمين الدوليين، في حين قام كل من بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال وشركة كامكو بدور المدير العالمي ووكيل الاكتتاب الرئيسي، وقام بنك بوبيان بدور المدير المشارك.





واستحوذت الصكوك على اهتمام كبير من قبل المستثمرين من 26 دولة في هذا الإصدار، وبتوزيع نهائي نسبته 51 بالمئة للمستثمرين الدوليين و49 بالمئة للمستثمرين الإقليميين.





من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ KIB رائد جواد بوخمسين، بأن طرح هذه الصكوك يؤكد أن دولة الكويت تتمتع بالمقومات اللازمة لجذب المستثمرين الدوليين للدخول للسوق الكويتية.





وأضاف بوخمسين، أن هذه الصكوك تم إصدارها وفقا للقواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال، لتكون متاحة للتداول في السوق الثانوية بعد إصـــدارها وسـيـتم إدراج هذه الصـــكوك في سوق الأوراق المــالية في إيرلندا.



