بتوجيهات رئيس الإمارات.. صرف الدفعة الأولى من القروض والمساكن 2019 بـ3.4 مليارات درهم





بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصرف الدفعة الأولى لعام 2019 من القروض وتوزيع المساكن والأراضي السكنية، شملت 2000 قرض بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات درهم على المواطنين في أبوظبي.



