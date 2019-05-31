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"مشاركة سعودية" تثري أول اجتماع أممي حول الإحصاءات الاقتصادية

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:28 م
مشاركة سعودية تثري أول اجتماع أممي حول الإحصاءات الاقتصادية
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اختتمت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء، مشاركتها في أعمال الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة ضمن 11 دولة التي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ الاجتماع الذي ترأس الوفد السعودي فيه رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ناقش على مدى ثلاثة أيام موضوعات التحوُّل المؤسسي للهيئات الإحصائية الوطنية والأساليب الجديدة والخدمات والأدوار التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية.

وقال التخيفي: «مشاركات الهيئة مع المنظمات الدولية وخبراء الأجهزة الإحصائية الدولية في اجتماعاتها تعد فُرصًا نسعى لاستثمارها؛ لإبراز جهود المملكة في التنمية بأرقام إحصائية من جهة، ولتطوير الأعمال الإحصائية وفق المعايير الدولية من جهة أخرى».
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