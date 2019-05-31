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تداولات البورصة تسجل 13.5 مليار جنيه خلال شهر مايو

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:23 م
تداولات البورصة تسجل 13.5 مليار جنيه خلال شهر مايو
تداولات البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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تراجعت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال شهر مايو حيث سجلت نحو 13.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.065 مليون ورقة منفذة على 300 ألف عملية .

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2.734 مليون ورقة منفذة على 310ألف عملية خلال  الشهر الماضي ٠

واستحوذت الأسهم على 79.01 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.99 % خلال الشهر .

وعلي صعيد المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية فقدارتفع  مؤشر ايجى اكس 30 بنسبة 1.24%عند مستوي 14920.1 نقطة,  خلال  شهر إبريل ، وسجل مؤشر ايجى اكس 70 تراجعاً بنسبة 5.3% مغلقاً عند مستوي 648.2 نقطة, ونزل مؤشر ايجى اكس 100 بنسبة 4.65% مغلقا عند مستوي 1657.3 نقطة.

وسجلت تعاملات المصريين 59.9% من أجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بينما إستحوذ الأجانب علي 32.1% والعرب علي 8% وذلك بعد إستبعاد الصفقات .

وسجل الأجانب صاقي شراء بـ 120.7مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بـ 10.9 مليون جنيه ، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي مبيعات الأجانب قد سجلت 1.547.9 مليون جنيه ، وسجل العرب صافي شراء بنحو 99.9 مليون جنيه علي السهم المقيدة وذلك بعد إستبعاد الصفقات.

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