تداولات البورصة تسجل 13.5 مليار جنيه خلال شهر مايو
الجمعة 31/مايو/2019 - 03:23 م
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
تراجعت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال شهر مايو حيث سجلت نحو 13.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.065 مليون ورقة منفذة على 300 ألف عملية .
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2.734 مليون ورقة منفذة على 310ألف عملية خلال الشهر الماضي ٠
واستحوذت الأسهم على 79.01 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.99 % خلال الشهر .
وعلي صعيد المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية فقدارتفع مؤشر ايجى اكس 30 بنسبة 1.24%عند مستوي 14920.1 نقطة, خلال شهر إبريل ، وسجل مؤشر ايجى اكس 70 تراجعاً بنسبة 5.3% مغلقاً عند مستوي 648.2 نقطة, ونزل مؤشر ايجى اكس 100 بنسبة 4.65% مغلقا عند مستوي 1657.3 نقطة.
وسجلت تعاملات المصريين 59.9% من أجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بينما إستحوذ الأجانب علي 32.1% والعرب علي 8% وذلك بعد إستبعاد الصفقات .
وسجل الأجانب صاقي شراء بـ 120.7مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بـ 10.9 مليون جنيه ، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي مبيعات الأجانب قد سجلت 1.547.9 مليون جنيه ، وسجل العرب صافي شراء بنحو 99.9 مليون جنيه علي السهم المقيدة وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
Advertisements
المزيد عن: الاي
- البورصة تربح 2 مليار جنيه خلال أسبوع الطروحات الحكومية
- 3.2 مليون جنيه قيمة تداولات بورصة النيل خلال أسبوع
- مبيعات الأجانب غير العرب تصل لـ 499.3 مليون جنيه خلال جلسات مارس
- البورصة تخسر ١٤مليار جنبه خلال الأسبوع الثالث من إبريل
- البورصة تنهي تعاملات شهر إبريل علي تباين وتخسر 7.8 مليار جنيه
- البورصة تربح 1.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من مايو
- الأجانب يستحوذون على 48.9% من إجمالي التعاملات خلال أسبوع
- بالإنفوجراف.. البورصة المصرية تربح 1.4 مليار جنيه هذا الأسبوع
- 67.7 مليون جنيه صافي مبيعات "الأجانب "هذا الأسبوع
- البورصة تخسر63.7 مليار جنيه خلال مايو..ومؤشرها الرئيسي يهوي7.7%