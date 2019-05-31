تداولات البورصة تسجل 13.5 مليار جنيه خلال شهر مايو





تراجعت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال شهر مايو حيث سجلت نحو 13.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.065 مليون ورقة منفذة على 300 ألف عملية .





وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2.734 مليون ورقة منفذة على 310ألف عملية خلال الشهر الماضي ٠





واستحوذت الأسهم على 79.01 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.99 % خلال الشهر .





وعلي صعيد المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية فقدارتفع مؤشر ايجى اكس 30 بنسبة 1.24%عند مستوي 14920.1 نقطة, خلال شهر إبريل ، وسجل مؤشر ايجى اكس 70 تراجعاً بنسبة 5.3% مغلقاً عند مستوي 648.2 نقطة, ونزل مؤشر ايجى اكس 100 بنسبة 4.65% مغلقا عند مستوي 1657.3 نقطة.





وسجلت تعاملات المصريين 59.9% من أجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بينما إستحوذ الأجانب علي 32.1% والعرب علي 8% وذلك بعد إستبعاد الصفقات .





وسجل الأجانب صاقي شراء بـ 120.7مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بـ 10.9 مليون جنيه ، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن صافي مبيعات الأجانب قد سجلت 1.547.9 مليون جنيه ، وسجل العرب صافي شراء بنحو 99.9 مليون جنيه علي السهم المقيدة وذلك بعد إستبعاد الصفقات.



