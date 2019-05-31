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تعرف على تفاصيل جلسة خالد جلال مع رئيس الزمالك

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:22 م
تعرف على تفاصيل جلسة خالد جلال مع رئيس الزمالك
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أحمد شديد
 
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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على التعاقد مع خالد جلال لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رحيل السويسري كريستيان جروس بسبب انتهاء مدة تعاقده.


وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن جلال عقد جلسة سريعة مع رئيس النادي بعد عصر اليوم للاتفاق على بنود التعاقد الجديد والجهاز المعاون قبل بدء المهمة بشكل رسمي.


وأضاف المصدر ذاته بأن جلال طلب تواجد الثنائي نبيل محمود وأيمن طاهر بالإضافة إلى استمرار امير عزمي مجاهد في منصبه، والمفاضلة بين الثلاثي أيمن عبدالعزيز وسامي الشيشيني وتامر عبد الحميد في دور المدرب المساعد.


وتابع : هناك اقتراح باستمرار مسؤول الأغذية بالجهاز السابق ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على هذا الأمر.


وتابع المصدر تصريحاته : الجهاز الفني الجديد سيجتمع اليوم عقب الفطار لعمل اجتماع سريع قبل بدء المهمة بشكل رسمي.

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