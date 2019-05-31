بومبيو يحذر الألمان من عواقب شراء هواوى الصينية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تهدف إلى تثقيف شركائها الدوليين حول المخاطر التي تشكلها شبكات الجيل التالي اللاسلكية التي تصنعها شركة هواوي الصينية، لكن الحلفاء سيتخذون قرارات الشراء السيادي الخاصة بهم.





وبعد اجتماع مع نظيره الألماني هيكو ماس، في برلين اليوم الجمعة، حذر بومبيو من أنه قد يتعين على الولايات المتحدة حجب البيانات عن المواطنين أو الأمن القومي إذا لم تكن لديها ثقة في الشبكات التي تستخدمها ألمانيا.



