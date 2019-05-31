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الرجاء المطروحي يتعاقد مع مدافع الشمس بالميركاتو الصيفي

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:20 م
الرجاء المطروحي يتعاقد مع مدافع الشمس بالميركاتو الصيفي
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أحمد تيتو
 
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واصل نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق تدعيم صفوفة إستعدادا للموسم الجديد بتعاقده مع محمود ابراهيم "باستن" مدافع نادي الشمس لمدة 3 سنوات في رابع صفقات الفريق هذا الموسم.


حضر التوقيع حسن سبيتة المدير التنفيذي للنادي المطروحي وأحمد سلطان وكيل اللاعب.


وسبق للرجاء بالتعاقد مع ثلاث صفقات قبل ضم باستن حيث نجح في ضم محمد جمال أبو عصا لاعب مالية كفر الزيات وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي وحسام فتحي لاعب وسط جمهورية شبين.


ويسعي الجهاز الفني للرجاء بقيادة هاني العقبي لانهاء الصفقات قبل بداية فترة الإعداد المقرر لها في الخامس عشر من شهر يونيو القادم.

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