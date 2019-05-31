"جمرك الإسكندرية": 200 ألف جنيه قيمة الغرامات المحصلة منذ بدء منظومة رفع الإشغالات

Advertisements



قال حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إنه منذ 12 تشهد شوارع الحي حملات يومية مستمرة لتطبيق قرار الغرامات الفورية على إشغالات الطريق، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك.



وأضاف في بيان له، اليوم الجمعة، أنه يتم تحصيل المخالفات نقديًا التي تجاوزت بعد إنتهاء اليوم الثاني عشر من الحملات اليومية ال200 ألف جنيه، ولقد تم المرور خلال الحملة على شارع الشوربجي وشوراع المنشية؛ ميدان عرابي والصحافة والشيخ سليمان وإبراهيم الموصيلي وابن سينا وميدان المرصد فرنسا.



وتابع الحي، كما تم التحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات منها؛ عدد من الكراسي مختلفة الأشكال والأحجام وترابيزات خشب وإستاندات حديد وغيرها من التعديات وإيداعها ديوان عام الحي.



وأكد أن الحملات جاءت في ضوء قرار المحافظ رقم 17 لعام 2019م بفرض غرامات يومية على مستغلى الطريق العام وإزالة الإشغالات لردع المخالفين وضبط الشارع، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإيرادات المركزية وإدارات؛ إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والإيرادات ورخص المحلات بالحي.